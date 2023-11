Tuttosport - Il ritorno al vecchio modulo e al trequartista "pesante": Loftus-Cheek ha fatto la differenza contro il PSG

L'inizio di partita non è stato dei migliori (un gol sbagliato dopo pochi minuti ed errore in occasione del gol di Skriniar), ma poi Ruben Loftus-Cheek è salito in cattedra e, insieme a Rafael Leao, è stato senza dubbio uno dei migliori in campo nel Milan contro il PSG. Per questa sfida, Stefano Pioli è tornato al caro vecchio 4-2-3-1, ma rispetto all'anno scorso non si è affidato ad un trequartista di qualità, bensì ad un giocatore più "pesante" come l'ex Chelsea.

CHE PRESTAZIONE! - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che l'inglese ha fatto la differenza in mezzo al campo ed è stato fondamentale sia in fase difensiva che offensiva: Loftus-Cheek ha infatti tamponato la fonte del gioco di Luis Enrique, mettendo pressione sulla trequarti, e poi ha spesso spaccato in due la retroguardia francese con le sue progressioni palla al piede. Il centrocampista rossonero non è entrato nelle reti milaniste, ma è stato comunque importantissimo per il Diavolo.

ASSENZA PESANTE - Quella contro il PSG è stata la prima partita da titolare per Ruben dopo un mese nel quale ha sofferto prima di un problema muscolare e poi di un'infiammazione pubico-addominale. L'ex Chelsea, arrivato in estate a Milanello a titolo definitivo, è rientrato alla grandissima e, vedendo la sua prestazione contro i parigini, tutti hanno pensato a quanto sia stata pesante la sua assenza per il Milan nelle ultime settimane. I problemi fisici sono ora alle spalle e così Pioli ha ritrovato il suo dominatore in mezzo al campo.