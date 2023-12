Tuttosport - Il tacco di Muriel calpesta il Milan: rossoneri quasi fuori da tutto, ma non dai guai

Il tacco di Muriel ha fatto ripiombare il Milan nelle sue incertezze. Il gol - bellissimo - del colombiano è arrivato al 95esimo minuto e ha regalato la vittoria per 3-2 all'Atalanta sui rossoneri: ma anche fosse arrivato il pareggio, per il Milan ci sarebbero solo stati passi indietro. Un punto sarebbe servito a poco, specialmente se agguantato nei minuti finali dopo una prestazione troppo brutta per essere vera. Specialmente nel secondo tempo, un'abitudine sempre più sinistra. Ora la strada che porta ai vari obiettivi stagionali sembra essere sempre più lastricata di ostacoli insormontabili.

Ciao Inter, ciao Juve

Come scrive questa mattina Tuttosport, con la sconfitta di Bergamo, il Milan si allontana forse irrimediabilmente dal sogno scudetto. E' vero che siamo solo alla quindicesima giornata, è vero che nello sport tutto è possibile. La rotta però andrebbe invertita immediatamente e contemporaneamente sia l'Inter - a +9 - che la Juventus - +7 - dovrebbero fare filotto negativo. Insomma la possibilità, finché la matematica lo consentirà, c'è: tutto il resto sembra proprio di no. Il Milan è confuso, tatticamente e psicologicamente, e non ha superato il momento di crisi che si trascina con sè da metà ottobre, ripiombandoci dentro fino al collo. In tutto questo mercoledì si gioca la Champions League dove il Diavolo è con le spalle al muro: serve una vittoria in casa del Newcastle, senza difesa e con Leao ancora non al 100%, e allo stesso tempo serve che il Dortmund batta il Psg. Insomma giovedì il Milan rischia di ritrovarsi a metà dicembre con la sola Coppa Italia come obiettivo ancora raggiungibile. A inizio stagione si era partiti per la caccia alla seconda stella e fare il meglio possibile in Champions: obiettivi che sembrano già saltati per aria.

Ancora guai

E se i rossoneri sono, quasi, fuori da tutto, certamente non sono fuori dai guai. Anzi, in quelli ci sono dentro come se fossero immersi nelle sabbie mobili. Contro l'Atalanta è andato in scena un film già visto più volte in sala nel corso di questa stagione. Dapprima un Milan disordinato tatticamente che ha portato a una fase difensiva confusionaria. Poi un Milan sopraffatto nella ripresa come già troppe volte è capitato in questa stagione: la squadra sembra non essere in grado di reagire quando lo scoglio diventa più grande. Dopo il secondo gol del Dortmund il Milan si era sciolto, dopo il secondo gol dell'Atalanta ieri è successa la stessa cosa. Il gol preso su rimessa laterale come livello di disattenzione generale ricorda molto quello subito al Parco dei Principi contro il Psg. E poi ci sono le indisponibilità. In una rosa già martoriata dagli infortuni - fiducia per Leao contro il Newcastle, ma sarà l'unico che recupererà - si aspetta maggior lucidità in campo e non una striscia di cartellini rossi preoccupanti. L'espulsione di Calabria che, di fatto, ha dato il là all'arrembaggio per il terzo gol atalantino nei minuti finali, è la quinta in 15 partite. Un dato sconcertante. Un Milan che ricade negli stessi errori e che, come sempre, dovrà provare a ripartire.