Tuttosport - Il vero Theo Hernandez non c'è più: pochi guizzi e tanti errori

Dov’è finito il vero Theo Hernandez? Se lo chiede questa mattina anche Tuttosport che analizza la deludente stagione fin qui del terzino francese che sembra il lontanissimo parente del giocatore che negli ultimi anni è stato uno dei punti di forza del Milan. Troppi alti e bassi per l'ex Real Madrid che non sta rendendo ai suoi livelli, se non in qualche rara occasione.

C’È QUALCOSA CHE NON VA - Che ci sia qualcosa che non va è ormai evidente. Il vero Theo non è quello che si sta vedendo in questa stagione, cioè un giocatore che incide poco e che sbaglia tanto. Cosa c'è dietro a questo suo declino? C’è chi dà la colpa alla cacciata di Maldini nell’estate 2023, c'è invece chi punta il dito verso Paulo Fonseca con cui non è scattata la scintilla e che gli chiede di spingersi meno in avanti. Ma c'è anche chi, come il ct della Francia Didier Deschamps, parla di "stanchezza psicologica": "Quest'anno Theo non ha lo stesso livello di quelli passati; tutti i giocatori a un certo momento possono avere un periodo un po’ più complicato, c’è sempre stata la stanchezza fisica, ma la cosa che è molto difficile da misurare è la stanchezza psicologica".

QUESTIONE RINNOVO - Ci sono poi alcune situazioni extra-campo che non lo stanno facendo rimanere sereno, così come la questione del rinnovo di contratto lo sta sicuramente condizionando. La trattativa va avanti da tempo, ma per il momento non è stato ancora trovato un accordo tra le parti. Il dialogo proseguirà nelle prossime settimane, ma è chiaro che se non verrà trovata un'intesa l'estate 2025 potrebbe assumere i connotati di un bivio: tenerlo e provare ancora ad arrivare al prolungamento oppure cederlo per evitare di perderlo a zero nel 2026?