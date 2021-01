Tuttosport - In campo con la Juve, Ibra spinge. Ma Pioli prova a tenerlo a bada: niente rischi

Zlatan Ibrahimovic è fermo ai box dal 22 novembre, giorno in cui fu costretto al forfait per una lesione al bicipite femorale nei minuti finali di Napoli-Milan, e ci vorrà ancora del tempo per completare la sua riatletizzazione. Ibra, però, stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, si sente meglio ogni giorno che passa e vorrebbe presenziare già mercoledì prossimo nel match contro la Juventus, anche se le percentuali sono molto vicine allo 0.

PIOLI LO TIENE A BADA - Mister Pioli sta cercando di tenerlo a bada e di farlo ragionare. Il bomber svedese non può rischiare un'altra ricaduta: non ne gioverebbero sia la squadra che lo stesso Zlatan, dato che il suo impatto con i rossoneri è stato importantissimo sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco. Per questo motivo, il suo rientro sarà posticipato nei match seguenti, anche se Ibra vuole giocare a tutti i costi il match contro la squadra che lo portò per prima in Italia.

RITORNO COL TORO - Al netto di sorprese e stando alle ultime, dunque, Ibrahimovic dovrebbe ricevere il semaforo verde da tutto lo staff a partire dal doppio match (di campionato e di coppa) contro il Torino. Dopo più di un mese e mezzo di stop, lo svedese ritroverà il campo da gioco e lo farà sicuramente da protagonista - come sempre. Tutti lo aspettano, più forte di prima.