Tuttosport - Inizio non dei migliori per Cardinale: ancora attese dal mercato estivo

Martedì il Milan farà la trasferta a Roma per chiudere il girone d'andata, che ha visto il Napoli campione d'inverno a quota 50 punti. Contro la Lazio i rossoneri scenderanno in campo con la consapevolezza che partiranno da -12 dal Napoli. Pensare oggi ad una rimonta rasenta l'utopia, scrive Tuttosport. Non un bellissimo biglietto da visita per Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan dopo il passaggio da Elliott a RedBird.

L'inizio

Cardinale, assento a Riyad, ha messo la firma sul mercato estivo con saldo negativo da 36 milioni. Numeri minimamente paragonabili a quelli che girano in Premier League, ma rimanendo in Italia nessuno ha speso più dei rossoneri considerate anche le cessioni. Le linee guida e il il budget, nonostante il closing sia andato in scena a fine estate, sono stati concordati con la nuova proprietà, che si è presentata con i rinnovi di Maldini e Massara.

Mercato negativo

Gran parte del budget è andato su Charles De Ketelaere, acquisto di punta del mercato rossonero, ma che finora non ha reso per niente. Scudiero di De Ketelaere, scrive Tuttosport, è Dicock Origi, arrivato da svincolato, confermando il fatto che ha dimostrato di essere tutt'altro che un bomber. Poi ci sono tutti gli obiettivi sfumati: da Renato Sanches a Enzo Fernandez, che ha portato i rossoneri a virare su Vranckx, che ha giocato titolare solamente con il Torino in Coppa Italia.