Tuttosport - Kamada dà l'ok, ora decide il Milan. Avanti con i parametri zero

Daichi Kamada è un nome caldo, caldissimo per l'estate rossonera. Il 26enne giapponese, che ha giocato le ultime 4 stagioni all'Eintracht Francoforte, si libererà a zero dal club tedesco a partire dall'inizio di luglio. Un rinforzo a centrocampo che servirebbe come il pane al Milan, specialmente considerate le caratteristiche del giocatore.

Come riferisce oggi Tuttosport ci sono stati contatti molto intensi già da diverso tempo e con gli ultimi giorni questi sono diventati più costanti. La notizia è che il nipponico avrebbe già dato l'ok ha un'operazione che gli garantirebbe un contratto dal valore di 3 milioni di euro per i prossimi 3 o 4 anni. Ora la partita si sposta sul tavolo di Maldini e Massara che devono solo dare il via libera. Il giocatore, per caratteristiche, si sposa alla perfezione con il gioco di Pioli: è un centrocampista duttile che può agire sia in mezzo al campo, sia sulla trequarti e che si mette a disposizione in fase difensiva pur avendo gol e assist nei suoi piedi. Solo nell'ultima stagione in Germania, in tutte le competizioni (e con ancora due gare da giocare: campionato e finale di DFB Pokal) ha segnato 16 gol. Nei quattro anni a Francoforte le reti sono state 40 e gli assist 32: numeri decisamente importanti. Non manca nemmeno l'esperienza internazionale: protagonista nella cavalcata che ha portato l'Eintracht alla conquista dell'Europa League l'anno scorso e 4 presenze ai Mondiali con il sorprendente Giappone che ha eliminato la Germania.

Il colpo Kamada conviene soprattutto perchè arriverebbe a parametro zero, una soluzione che Maldini e Massara non hanno disdegnato negli ultimi anni con risultati contrastanti: è andata bene con Kalulu, decisamente peggio con Origi. Opportunità che vanno colte al balzo secondo la dirigenza rossonera che per la prossima stagione ha già fermato Marco Sportiello per il ruolo di secondo portiere e per la Primavera si sarebbe assicurato anche il francese 2005 Noah Raveyre, sempre tra i pali. Se arrivasse il giapponese sarebbero già tre i calciatori acquistati a zero e potrebbero diventare anche di più: negli ultimi giorni si parla di un possibile ritorno di Stephan El Sharaawy come vice Leao, il classe '92 non ha ancora rinnovato con la Roma e potrebbe essere un operazione vantaggiosa e a basso costo.