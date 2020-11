Tuttosport - Kessie, rigorista in nazionale e ora anche al Milan: solo un errore dal dischetto in carriera

"Il prossimo rigore lo lascio tirare a Kessie": poco dopo aver sbagliato il penalty contro il Verona, Zlatan Ibrahimovic si è presentato davanti ai microfoni e con grande intelligenza e umiltà ha dichiarato che, nonostante il primo rigorista sia lui, il prossimo rigore lo calcerà Franck Kessie. E l'ivoriano si è già "allenato" in nazionale, trasformando il tiro dal dischetto nel match di ieri contro il Madagascar.

SOLO UN ERRORE - Come riporta questa mattina Tuttosport, dagli undici metri, l'ex Atalanta è praticamente una sentenza: nella sua carriera, infatti, ha sbagliato un solo penalty, cioè quello del 18 marzo 2018 in campionato contro il Chievo (parata di Sorrentino). Nelle altre sedici occasioni in cui si è presentato al dischetto tra Costa d'Avorio, Atalanta e Milan, Kessie ha invece sempre segnato.

TOCCA A KESSIE - In rossonero, Franck ha calciato molto spesso i rigori, ma dopo l'arrivo di Ibrahimovic le cose erano cambiate e il primo rigorista della squadra era diventato lo svedese. In questa stagione, però, Zlatan ne ha sbagliati ben tre su cinque e da qui la decisione di lasciare spazio a Kessie. L'ivoriano non si tirerà certamente indietro, in fondo ha già dimostrato più volte dal dischetto di essere quasi infallibile.