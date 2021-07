Tuttosport - Kjaer, leader e punto di riferimento del Milan: presto si parlerà anche del suo rinnovo

Simon Kjaer non è un uomo copertina, ma è comunque uno dei leader e uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli. E per questo in via Aldo Rossi si sta già pensando al rinnovo del suo contratto che al momento scade nel 2022. Non è una priorità assoluta ora, ma presto arriverà il momento di parlarne con il suo agente Mikkel Beck, un momento che arriverà abbastanza presto.

AVANTI INSIEME - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il difensore rossonero, che si è messo in luce anche durante l'ultimo Europeo con la sua Danimarca, non ha mai nascosto di stare molto bene al Milan e che per lui è un sogno indossare la maglia del club di via Aldo Rossi. Anche la società milanista sa bene quanto sia importante Kjaer nello spogliatoio e quindi sembrano esserci tutti i presupposti per andare avanti insieme.

DURATA E INGAGGIO - Nell'incontro con l'agente del danese, uno degli argomenti che verranno trattati riguarderà la durata del nuovo contratto: le parti dovranno infatti decidere se prolungare il rapporto di una sola stagione oppure se arrivare al 2024, quando Simon avrà 35 anni. Per quanto riguarda l'ingaggio, dovrebbe restare invece simile a quello attuale, che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. Arrivato un anno e mezzo fa in rossonero a fari spenti (e con parecchi dubbi intorno), Kjaer si è guadagnato la fiducia di tutti e se la difesa rossonera è diventata più forte il merito è anche suo. La nuova stagione è alle porte e il Milan avrà bisogno del suo leader difensivo per affrontarla al meglio.