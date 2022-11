Tuttosport - Kjaer, nuovo stop muscolare: c'è un po' di apprensione in casa rossonera

MilanNews.it

Dopo aver giocato nella prima partita del girone contro la Tunisia, Simon Kjaer non è sceso in campo nella sconfitta per 2-1 della sua Danimarca contro la Francia. All'inizio si pensava fosse una scelta dettata semplicemente da un po' di turnover e invece a fermare il difensore del Milan è stato un problema muscolare, come confermato anche ieri dal ct danese Hjulmand.

STESSO MUSCOLO - "Eravamo a conoscenza del fatto che non poteva scendere in campo e non sappiamo se potrà farlo mercoledì contro l’Australia, sente ancora un fastidio": sono queste le parole pronunciate ieri dal tecnico danese e riportate stamattina da Tuttosport. Il quotidiano torinese aggiunge poi che il problema di Kjaer è al flessore della coscia destra, vale a dire lo stesso muscolo che Simon aveva infortunato il 1° ottobre nella sfida del Milan contro l’Empoli.

APPRENSIONE - Sempre secondo Tuttosport, in casa rossonera c'è un po' di apprensione nel caso in cui Kjaer dovesse farsi nuovamente male: se è vero da una parte che ormai i due centrali titolari sono Kalulu e Tomori, dall'altra non può passare inosservato il dato secondo cui con il danese in campo il Diavolo ha subito una sola rete in nove gare. Le alternative (Thiaw e Gabbia) ci sono e si sono dimostrate affidabile, ma in via Aldo Rossi sperano che si tratti solo di un problema muscolare di poco conto perchè nella seconda parte di stagione sarà fondamentale anche l'esperienza di Kjaer.