Tuttosport - L'attacco del Milan non è più solo Leao e Giroud: Pulisic e Okafor già in gol. In attesa di Chukwueze e Jovic...

Nelle ultime due stagioni, il peso dell'attacco del Milan è stato soprattutto sulle spalle di Rafael Leao e Olivier Giroud: senza i loro gol infatti il Diavolo non avrebbe vinto parecchie partite. Tra gli obiettivi estivi della dirigenza rossonera c'era anche quello di dare a Stefano Pioli alternative importanti in attacco e per il momento i nuovi arrivati stanno sicuramente dando ottime risposte.

RISPOSTE POSITIVE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che parla soprattutto di Christian Pulisic e di Noah Okafor: l'americano, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, ha già segnato tre gol in Serie A ed è al momento un titolarissimo dell'attacco del Milan, mentre lo svizzero, dopo qualche settimana di ambientamento, è entrato nelle rotazioni di Pioli ed è reduce da due reti consecutive contro Cagliari e Lazio. Entrambi hanno quindi risposto presente e il tecnico rossonero sa di poter assolutamente contare su di loro.

IN ATTESA - Chi non ha ancora segnato sono invece Samuel Chukwueze e Luka Jovic: il primo è stato l'acquisto estivo più costoso del club di via Aldo Rossi e per il momento ha mostrato di aver bisogno di ancora un po’ di tempo per capire il calcio italiano, ma ha velocità e capacità di saltare l'uomo, due caratteristiche che gli permetteranno di fare la differenza (a Milanello sperano a breve). Diverso il discorso per Jovic, il quale è arrivato l'ultimo giorno di mercato e ha necessità di lavorare ancora un po' per ritrovare la forma migliore.