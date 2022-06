Tuttosport - L'esplosione di Kalulu: il suo valore è più che triplicato da inizio stagione. E ora il rinnovo...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra le firme più importanti del 19° scudetto del Milan, c'è sicuramente anche quella di Pierre Kalulu che nella seconda parte di stagione è diventato un punto fermissimo della difesa rossonera. Dopo il grave infortunio di Kjaer, a gennaio il Diavolo ha cercato a lungo un nuovo difensore centrale, ma poi è arrivata l'esplosione del francese che con Fikayo Tomori ha formato una coppia di centrali quasi insuperabile.

CHE CRESCITA! - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, rispetto ad inizio stagione, il valore di Kalulu è notevolmente aumentato: da 8 milioni a 28-30 milioni di euro. Quella dell'ex Lione è stata una crescita esponenziale e forse inaspettata visto che era stato preso per fare il terzino. E invece da centrale ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un grandissimo difensore. Dopo una prima parte di stagione in cui non aveva giocato tantissimo, da gennaio in poi ha avuto un rendimento incredibile, diventando un perno imprescindibile della squadra di Pioli.

RINNOVO - Per questo in via Aldo Rossi sono al lavoro per rinnovargli il contratto e aumentargli l'ingaggio che attualmente è di circa 400 mila euro: i primi incontri tra i dirigenti del Milan e i suoi agenti sono stati interlocutori, ma da entrambe le parti c'è la ferma volontà di arrivare presto ad un accordo. La prima richiesta è stata di 1,8-2 milioni, vederemo se i rossoneri diranno subito di sì o se metteranno sul piatto una cifra leggermente inferiore.