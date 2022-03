Tuttosport - La cooperativa del gol: nel Milan di Pioli segnano quasi tutti

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu, che sabato ha deciso la sfida contro l'Empoli con un bel gol di sinistro da fuori area, è il 16° giocatore del Milan ad essere andato in gol almeno una volta in questo campionato. Si tratta di un numero davvero incredibile, che, come spiega questa mattina Tuttosport, fa capire bene come il Diavolo non sia dipendente da un solo giocatore, ma ci troviamo davanti ad un vero gruppo che corre unito verso il grande sogno dello scudetto.

MARCATORI ROSSONERI - I capocannonieri rossoneri in questa Serie A sono tre, tutti a quota 8 reti segnate finora: stiamo parlando di Zlatan Ibrahimvoic, Olivier Giroud e Rafael Leao. Alle loro spalle ci sono poi Kessie, autore finora di cinque gol in campionato, Theo Hernandez e Messias a quattro gol, Diaz a tre, Tonali, Rebic e Calabria a due e infine ci sono Saelemakers, Maldini, Bennacer, Florenzi, Romagnoli e appunto Kalulu con una rete.

SPIRITO DI SQUADRA - Nel Milan di Stefano Pioli segnano quindi praticamente tutti, non solo gli attaccanti. La cooperativa del gol rossonera dimostra ancora di più quanto questa sia una vera squadra dove tutti si aiutano e dove tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Se il Diavolo è primo in classifica ed è in piena lotta per lo scudetto è merito soprattutto di questo spirito di squadra che si è creato a Milanello.