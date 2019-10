Tuttosport - La doppia sfida del Milan: battere la Spal e convincere i tifosi. Stasera saranno in 45mila

Battere la Spal e provare a riconquistare i tifosi. Il Milan, come evidenzia l’edizione odierna di Tuttosport, giocherà una sorta di doppia partita. Da una parte la squadra di Semplici, avversario ostico ma da superare a ogni costo, dall’altra il pubblico di San Siro, che si aspetta una risposta importante dai rossoneri di Pioli.

CLIMA PESANTE - Questa sera saranno in 45mila (il supporto non è mai mancato, nonostante il momentaccio), ma è difficile capire con quale spirito il popolo milanista approccerà la gara. Stando a quanto riferito da Tuttosport, la Curva Sud deciderà in giornata quale atteggiamento tenere, ma sarà la prestazione del Milan, ovviamente, a determinare il clima della serata. Qualche fischio, inevitabilmente, ci sarà, ma i tifosi che si recheranno allo stadio di certo non lo faranno per contestare a prescindere.

FEELING - È chiaro, però, che i supporters rossoneri si aspettano una vittoria. Fin qui, il Milan ha conquistato una sola vittoria a San Siro (contro il Brescia). Poi solo delusioni, ovvero un pareggio (Lecce) e due sconfitte (Inter e Fiorentina). Quattro punti in casa sono un bottino davvero misero. Questo, ovviamente, non ha aiutato il feeling con i tifosi, ormai stremati e stufi di vedere la loro squadra in queste condizioni. Questa sera c’è un solo risultato a disposizione: la vittoria.