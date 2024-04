Tuttosport - La programmazione del Milan: almeno quattro colpi in estate. La punta in cima

Con lo scudetto ormai andato in direzione Inter ma il secondo posto messo in ghiaccio, anche se non ancora ottenuto automaticamente, il Milan può iniziare a programmare il proprio futuro per far sì che l'anno prossimo possa essere dall'inizio alla fine della stagione la squadra anti-Inter per la conquista del titolo. Per tale ragione, la dirigenza - nonostante in questa stagione i rossoneri si giochino ancora molto - sta iniziando a mettere le basi per le strategie di mercato.

Priorità punta

Come scrive questa mattina l'edizione di Tuttosport, il Milan dovrà muoversi in estate almeno per quattro colpi significativi. La squadra di mercato rossonera, guidata da Ibrahimovic e Moncada, con il supporto di D'Ottavio e la supervisione di Furlani, dovrà concentrarsi sul limare i difetti di una squadra il cui grosso è stato costruito nel corso dell'ultima estate. Il primo tassello è chiaramente quello del nuovo centravanti. Sembra oramai certo che Olivier Giroud saluterà il Diavolo a fine stagione: il francese andrà a chiudere la carriera in MLS, al Los Angeles FC. I rossoneri dovranno puntare su una soluzione che possa essere una garanzia sul medio e lungo termine. Il nome favorito della lista, al momento, è quello di Joshua Zirkzee. Logicamente il Milan sarà portato a investire su questo ruolo: sia l'olandese del Bologna che gli altri candidati costano. Ci sono Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres, Santiago Gimenez... Soluzioni meno dispendioso potrebbero essere il vecchio pallino Jonathan David, il cui contratto con il Lille scade nel 2025, e Serhou Guirassy, che ha una clausola attaccabile.

Più tre

Tuttosport poi individua almeno altri tre ruoli nei quali il Milan avrebbe la necessità di rinforzare il proprio organico. Parte dalla zona mediana del campo per cui, negli ultimi giorni, è uscito un altro nome significativo come quello di Khéphren Thuram, fratello dell'attaccante del Lille. Il francese figlio d'arte gioca nel Nizza e insieme al suo è stato fatto anche il nome di Youssouf Fofana del Monaco. L'identikit è chiaro, i rossoneri cercano un centrocampista difensivo che possa riequilibrare un centrocampo che è apparso troppe volte sbilanciato nel corso della stagione. Poi si andrà a caccia di un difensore centrale, specialmente dopo la fragilità dal punto di vista fisico di cui il Milan è stato vittima quest'anno. Inoltre a Simon Kjaer scadrà il contratto. Un nome che viene fatto è Benoit Badiashile che ha trovato poco spazio nel Chelsea in quest'ultima stagione. Infine, l'ultima ricerca potrebbe essere per un vice-Theo Hernandez, un ruolo che da via Aldo Rossi cercano da anni.