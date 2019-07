Tuttosport - La Roma vuole Suso e Maldini chiede Zaniolo: il Milan vuole inserirlo nella trattativa

La campagna acquisti del Milan passa (anche) dalle cessioni. Perché un tesoretto fa sempre comodo, soprattutto di questi tempi. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il nome caldo in uscita è quello di Suso. Lo spagnolo, che nonostante le parole di apprezzamento di Marco Giampaolo, è al centro di una trattativa con la Roma.

RICHIESTA - Dopo aver rispedito al mittente la prima offerta giallorossa (10 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, giocatore che non interessa al club rossonero), il Milan ha rilanciato chiedendo il centrocampista Nicolò Zaniolo. Ovviamente, il direttore sportivo romanista, Gianluca Petrachi, ha alzato il muro, ma non ha ribaltato il tavolo. Insomma, c'è spazio per parlarne.

PREZZO - In alternativa, la società milanista gradirebbe Schick o Under come elementi per abbassare la parte cash, ma non è da escludere che la trattativa possa proseguire senza l’inserimento di contropartite tecniche. Il Milan ha fissato il prezzo per Suso (40 milioni), ma la sensazione è che, se l’affare andrà in porto, si farà per una cifra inferiore.