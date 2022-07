Tuttosport - La seconda stella con De Ketelaere e Ziyech: il Milan studia il doppio colpo

MilanNews.it

Paolo Maldini, dt rossonero, non ha usato giri di parole ieri durante il raduno del Milan a Milanello e ha detto in modo molto chiaro qual è l'obiettivo dei rossoneri nella nuova stagione: rivincere il campionato e conquistare così la seconda stella. Per farlo ci sarà bisogno di rinforzi di qualità dal mercato, come ha chiesto anche Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione della nuova annata.

RINFORZI DI QUALITÀ - Come spiega Tuttosport, in via Aldo Rossi hanno capito che la priorità è rafforzare la trequarti e per questo i dirigenti rossoneri stanno studiando un doppio colpo in quella zona di campo: i primi due nomi della lista sono Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech, con Paulo Dybala e Marco Asensio in seconda fila. L'obiettivo del Milan è trovare giocatori in grado di aumentare il tasso di qualità del trio alle spalle del centravanti perchè, oltre a Leao, serve altra gente che sappia essere decisiva.

DOPPIO COLPO - Maldini e Massara hanno messo da tempo gli occhi su De Ketelaere e puntano a chiudere presto questo importane investimento visto che la richiesta del Bruges è sempre di 30-35 milioni di euro. I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza, in particolare quella di alcun club inglesi che hanno messo anche loro nel mirino il giovane trequartista belga. Oltre a lui, il Milan spera di arrivare presto ad un accordo anche per Ziyech del Chelsea: la formula giusta per chiudere potrebbe essere un prestito con diritto-obbligo di riscatto.