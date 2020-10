Tuttosport - La "sfida verità" di Ibra: il derby è la partita giusta per testare le reali ambizioni del Milan

Sono queste le partite che "scaldano" Ibrahimovic. O meglio, che lo esaltano. Perché Zlatan, in fondo, si accende anche in allenamento. Ma il derby non è una gara come le altre. Non può esserlo, soprattutto per un ex come lo svedese, che il Milan se l’è tatuato nel cuore.

IL SOGNO - Come evidenzia Tuttosport, Ibrahimovic vuole colorare nuovamente il derby di rossonero. E vuole segnare ancora ed essere decisivo. Il Milan affronta l’Inter da capolista (non succedeva da tempo) e Zlatan vuole rimanere in testa. Perché ha un sogno "impossibile". Non lo dice apertamente, ma ce l’ha. La qualificazione alla prossima edizione della Champions è l’obiettivo del club, ma il campione di Malmö vuole andare oltre. Nella sua testa c’è questo.

LA SFIDA - Ibra ha fatto di tutto per esserci. Ha sfidato e battuto il virus, si è allenato con grande intensità (a casa prima e a Milanello poi). E ora è pronto per la grande sfida. Una sfida speciale per lui. I rossoneri non vincono un derby da quattro anni: tanti, troppi. Ecco la mission del dio Zlatan: con il totem in campo l’Inter fa meno paura.