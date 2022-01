Tuttosport - Lazetic-Milan, tutto ok: oggi si chiude. Anche in difesa si pensa a un giovane: occhio a Estève

È il giorno di Lazetic. O meglio, della chiusura dell’affare. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, stamane verranno messi a posto i documenti utili per il passaggio del giovane talento serbo dalla Stella Rossa al Milan. Gli agenti del giocatore sono attesi nel pomeriggio nella sede di via Aldo Rossi per ratificare l’accordo, mentre Lazetic dovrebbe sbarcare a Milano tra domani e giovedì.

Non chiamatelo "nuovo Vlahovic"

Il Milan si è quindi assicurato le prestazioni di un talento purissimo, descritto come un centravanti moderno, in grado di calciare di destro e sinistro e con una buona fisicità. Insomma, una prima punta vera, che a Milanello potrà crescere sotto la guida di due veterani come Ibrahimovic e Giroud. Molti continuano ad accostare Lazetic a Vlahovic, chi lo ha visionato, però, tiene a sottolineare che i due calciatori hanno caratteristiche diverse.

Un giovane talento anche in difesa

Rifinito l’attacco, con l’addio di Pellegri e l’arrivo del gioiellino serbo, gli uomini di mercato del Milan possono ora dedicarsi alla difesa. Bailly e Diallo sono stati sondati, ma non è da escludere un colpo “alla Lazetic” anche per il reparto arretrato, con il grande investimento rimandato quindi in estate. Il profilo che più si addice a questo tipo di operazione è quello del 19enne Maxime Estève del Montpellier.