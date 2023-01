Tuttosport - Le buone nuove di Maldini: Bennacer a un passo dalla firma, Leao vuole il rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La brutta eliminazione del Milan in Coppa Italia, maturata ieri sera per mano del Torino, ha un po' offuscato le parole incoraggianti e assolutamente foriere di buone notizie pronunciate prima della partita da Paolo Maldini. Stando a quanto dichiarato dal direttore dell'area tecnica c'è grande fiducia per i rinnovi sia di Ismael Bennacer, prossimo alla firma, che per quello di Rafael Leao, che vuole rimanere in rossonero.

Da un momento all'altro

Come riferisce stamattina Tuttosport, alle parole di Maldini di ieri sera su Bennacer ("La firma nelle prossime 24-36 ore") faranno eco i fatti. Nel pomeriggio di oggi, infatti, il centrocampista algerino è atteso a Casa Milan con il suo agente Enzo Raiola per mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà al club rossonero fino al 2027. Le cifre sono quelle che circolano già da diversi giorni: 4 milioni a stagione più bonus. E poi la clausola rescissoria che ha, di fatto, sbloccato la trattativa e che sarà del valore di 50 milioni di euro ma a partire solo dall'estate del 2024 e per i primi 15 giorni effettivi di mercato. Di fatto una clausola che viene riproposta dal momento che era presente già nel contratto attuale. Un lieto fine dunque per il Milan che rinnova l'ennesimo giocatore dopo che nel 2022 aveva prolungato gli accordi con molti dei migliori talenti a disposizione in rosa: da Tonali a Theo, passando per Tomori e Kalulu. E la storia non è ancora finita.

Voglia di rossonero

Già perchè la politica dei rinnovi va avanti ed è ciò su cui la dirigenza sta spendendo tutte le proprie energie in questa stagione, come confermato ieri sera anche dallo stesso Maldini che ha dichiarato: "Noi quest'anno abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base di giocatori, costruita con la prima campagna acquisti del 2019 e hanno rinnovato praticamente tutti". Manca all'appello solo un nome, forse il più importante, sicuramente il più chiacchierato: Rafael Leao. Anche sul portoghese, però, Maldini ha pronunciato parole positive sottolineando come abbia la netta sensazione che entrambe le parti vogliano arrivare al più presto a un accordo, il giocatore soprattutto. Un aspetto che non va sottovalutato dal momento che nelle ultime stagioni chi non ha rinnovato non lo ha fatto perché non ne aveva l'intenzione. Continuano, anche a distanza, le trattative tra il Milan e l'articolato entourage di Leao e si spera di arrivare ben presto a una quadratura del cerchio.