Tuttosport - Leao a Londra ma con la maglia rossonera. Cardinale la chiave per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni ha tenuto banco il discorso su una presunta offerta, mai ufficialmente arrivata, del Chelsea per acquistare Rafael Leao dal Milan. Il club rossonero non è mai in trattativa con quello londinese e il portoghese, come suggerisce stamattina Tuttosport, giocherà sì a Stamford Bridge ma lo farà con la maglia del Diavolo nel match di Champions League.

Le trame di Mendes

Come riporta il quotidiano stamattina, non c'è stata una vera offerta del Chelsea ma più dei movimenti dell'agente del portoghese Jorge Mendes che ha cercato di incoraggiare i Blues a farsi avanti. Una proposta non è arrivata e anche se arrivasse Maldini e Massara sono pronti a respingere al mittente tutte le offensive, specialmente dopo che Milan e Chelsea sono finite nello stesso gruppo in Europa. In più la clausola di 150 milioni sul cartellino del 17 rossonero non è più attivabile, perché esercitabile solo nel mese di luglio: altro punto a favore per il club di via Aldo Rossi che appare dunque tutelato. A meno di una settimana dalla fine della sessione estiva di mercato, appare veramente improbabile che i Campioni di Italia si possano privare di quello che l'anno scorso è stato l'Mvp del torneo con 3 gol e 6 assist nella seconda parte di stagione, decisiva.

Cardinale, chiave per il rinnovo

Ciò che può preoccupare il Milan, invece, è la situazione contrattuale legata a Leao. Il calciatore ha un contratto in essere fino al 2024 ma le trattative per il rinnovo sono al momento arenate. Anche perché il prolungamento del portoghese non è cosa semplice solamente perché lui vorrebbe più dei 4.5 milioni offerti al momento dal Milan (ne chiede 7), ma anche e soprattutto per l'ormai arcinoto lodo-Sporting. Leao e il Lille devono infatti corrispondere 20 milioni di risarcimento allo Sporting Lisbona, club dove Leao è cresciuto. Il giocatore ha visto anche il suo stipendio essere pignorato del 20% dal Tribunale di Milano, con il Tas che sta ancora facendo le sue valutazioni. In questo scenario potrebbe essere risolutore lo sbarco definitivo a Milano di Gerry Cardinale. Il nuovo proprietario americano si troverà subito davanti a una scelta importante: ovvero fare uno step in più nella gestione economica del club, andando incontro alle richieste del giocatore e alzando il tetto salariale. Leao è un asset che il Milan vuole valorizzare e non vuole soprattutto perdere, un rinnovo fino al 2027 o 2028 non farebbe che aumentare la forza economica del Milan sul suo cartellino. Quel che è certo che da settembre o ottobre si inizierà a parlare in maniera approfondita.