Tuttosport - Leao devasante, tre gol e tre assist: con lui tutto è un sogno

vedi letture

Il Milan ha ampiamente archiviato e superato la pesante sconfitta nel derby, trovando tre vittorie consecutive con Verona, Cagliari e Lazio. I rossoneri avevano sicuramente bisogno di un segnale per rialzarsi e Rafa Leao ha messo in mostra la sua più grande qualità, l'accelerazione palla al piede. Prima con il Verona, ora con la Lazio, mettendo due assist al bacio per Pulisic e Okafor.

Devastante

Tre assist e tre gol in sette giornate: Leao è partito forte, confermandosi l’uomo in più del Milan. E' vero, c'è anche Okafor dalla panchina e Pulisic che ha qualità e vede la porta, ma come sottolinea Tuttosport, quando il portoghese è in giornata non è arginabile. L'unico tallone d'Achille di Leao rimane la continuità all'interno dei 90 minuti, aspetto che comunque è migliorato nelle ultime stagioni.

Doppio assist

A beneficiare dei due assist di Leao, ieri sera sono stati prima Pulisic e Okafor poi. Anche nel successo contro la Lazio, dunque, il portoghese ha messo il suo zampino senza andare a segno. La qualità degli esterni del Milan è innegabile, per le difese è complicato tenere e chiudere due esterni tanto simili quanto diversi tra di loro come Leao e Pulisic.