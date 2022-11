Tuttosport - Leao, il Mondiale può spostare gli equilibri. Non si arriverà a giugno 2024

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il tema del rinnovo di Rafael Leao con il Milan è senza ombra di dubbio uno dei più dibattuti dalle parti di via Aldo Rossi nelle ultime settimane. Il calciatore portoghese ha il contratto in scadenza nell'estate del 2024 e i rossoneri avrebbero voluto estenderlo prima del Mondiale in Qatar, come riferito dallo stesso Paolo Maldini. Proprio la rassegna iridata può avere un suo peso all'interno della faccenda.

Il Qatar sposta gli equilibri

Come riporta questa mattina Tuttosport, il Mondiale in Qatar che avrà inizio tra qualche settimana e che vedrà tra gli altri anche Rafael Leao nella schiera dei protagonisti, potrebbe avere un peso non indifferente nella questione legata al prolungamento del portoghese con i colori rossoneri. Il 17 del Milan partirà con la sua nazionale e, complice l'infortunio di Diogo Jota, avrà molte chance di giocarsi le sue fiches da titolare. Se Leao dovesse giocare un torneo da assoluto protagonista, questo potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio per il Milan: da una parte il giocatore attirerebbe ancora di più gli occhi su di sè, facendo gola a molti club europei, e le richieste di adeguamento di stipendio avrebbero basi ancora più solide; dall'altra il suo valore si alzerebbe vertiginosamente e questo garantirebbe alla società rossonera, nel caso di una cessione, di guadagnarci comunque un buon gruzzoletto. Il prossimo mese, dunque, potrebbe anche essere decisivo.

No a situazioni passate

Quello che sanno per certo dalle parti di Casa Milan è che non si vogliono più vedere situazioni del passato come successo con i vari Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli: tutti giocatori andati a scadenza e persi a zero dalla squadra rossonera. Dunque sicuramente Maldini e Massara hanno in mente di fare tutto quello che è nelle loro facoltà per trovare un accordo con Leao e il suo entourage, ascoltando le richieste del giocatore e addentrandosi nella spinosa questione della multa allo Sporting. Se, però, il cerchio non dovesse trovare la quadra, a quel punto una cessione sarebbe inevitabile. In questo caso Leao andrebbe sul mercato non da gennaio, dal momento che il Milan ha ancora diversi obiettivi per la stagione in corso, ma dall'estate successiva. Il club, nel caso si verificasse questa eventualità, è sicuro di riuscire comunque a ottenere un buon guadagno da una possibile cessione, anche se Leao arrivasse a un solo anno dalla scadenza. Secondo l'indiscrezione di Tuttosport si potrebbe arrivare anche a una cifra intorno ai 100 milioni di euro.