Tuttosport - Leao, la musica è cambiata: sono serviti tempo e pazienza, ma ora Rafa ha spiccato il volo

Il Milan lo ha aspettato, protetto, elogiato. E ha fatto bene. Perché oggi Rafael Leao è un perno della squadra di Stefano Pioli. Come sottolinea Tuttosport, servivano tempo e pazienza, quella che hanno avuto l’allenatore e i dirigenti rossoneri con il portoghese, il quale, in questa primissima parte di stagione, sta dimostrando di essere - finalmente! - in fase di maturazione.

GRANDE QUALITÀ - La chiamata della nazionale maggiore è solo una conseguenza dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi. Le prestazioni offerte da Leao nelle prime due annate in Italia avevano sollevato parecchi dubbi sulle sue reali capacità. Si è parlato anche di una possibile cessione, ma Maldini e Massara hanno tenuto duro, convinti delle grandissime doti di Rafael. E hanno avuto ragione. Merito principalmente del ragazzo, che dallo scorso 8 luglio si è approcciato in maniera completamente diversa al lavoro quotidiano.

UN ALTRO LEAO - Gli atteggiamenti in campo sono cambiati, così come i suoi numeri (quattro gol e un assist). Il gioco di Pioli lo sta esaltando, anche perché gli vengono spesso create le condizioni per rendere al meglio. E ha dato i suoi frutti anche il lavoro ai fianchi di Ibrahimovic, che lo ha spronato ogni giorno con l’intento di indirizzarlo sulla giusta via. Rafa ci ha messo un po’ di tempo a farlo, ma adesso la musica è cambiata.