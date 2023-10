Tuttosport - Leao pericolo costante ma Giroud gira a vuoto. La Champions non perdona

vedi letture

Due gare di Champions League e due partite senza gol per il Milan che, quantomeno, rimane solido anche in difesa e si porta comunque a casa due punti. Se sia aggiungono le semifinali con l'Inter della scorsa stagione sono quattro partite consecutive senza reti nella massima competizione europea.

Champions non perdona

Tuttosport questa mattina definisce come "lucida" l'analisi fatta da Rafael Leao nel post partita. Il portoghese ha fatto autocritica alla squadra per le occasioni gettate al vento nei primi 180 minuti europei della stagione: "Anche contro il Newcastle abbiamo dominato. Abbiamo creato occasioni, ma non abbiamo segnato. In Champions League non puoi sbagliare queste occasioni e se non segni, è un problema". Può sembrare una banalità o una frase scontata ma è la verità. E il senso è che nella Champions non hai tanto tempo per rimettere in piedi il tuo percorso: in un campionato uno o anche due 0-0 consecutivi si possono ammortizzare, in Europa no. E' tutto e subito. Per questo questi due pareggi rossoneri, per quanto le prestazioni siano state positive a livello di atteggiamento, lasciano molto amaro in bocca, soprattutto se si considera la difficoltà e l'andamento imprevedibile del girone.

Giroud a vuoto

Dopo un inizio di stagione scoppiettante, ieri Olivier Giroud ha patito i ritmi da Champions League. Il bomber francese non è riuscito mai a entrare in partita e nelle uniche due occasioni avute, che spesso gli bastano per risollevare un'intera prestazione, una l'ha sparata alle stelle da buona posizione e l'altra lo ha fatto incespicare. Ma non si tratta solo delle palle gol sprecate - che comunque hanno avuto il loro peso - ma anche dell'aiuto alla manovra offensiva: poche sponde, pochi movimenti ad aprire il campo per gli inserimenti dei compagni, lontano dal reparto di centrocampo e poco servito. Non che le cose siano cambiate troppo con l'ingresso in campo di Okafor ma sicuramente aiutare Giroud a essere più incisivo è un tema importante, se non cruciale per la stagione del Milan. Poco da dire invece su Rafa Leao che è stato il vero pericolo numero uno: magari un po' a intermittenza come è suo solito, ma ogni volta che è sceso sulla sinistra ha creato grossi grattacapi alla difesa tedesca.