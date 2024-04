Tuttosport - Leao trascinatore e leader. Pioli si affida a Rafa nel momento cruciale della stagione

Dopo una prima parte di stagione con qualche alto e basso e pochi gol segnati, Rafael Leao ha svoltato dall'inizio del 2024 in poi e ora sta trascinando il Milan con le sue giocate: i numeri dicono che il portoghese, con la rete e l'assist alla Fiorentina, è salito a quota 11 gol stagionali e ha fornito 11 assist decisivi. Numeri importanti che rendono perfettamente l'idea di quanto sia determinante l'apporto del numero 10 milanista.

MESE CRUCIALE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che ieri è iniziato aprile, vale a dire il mese che dirà tanto sulla stagione del Milan: Lecce, Roma, Sassuolo, Roma, Inter e Juventus sono gare fondamentali per il secondo posto in campionato e per il percorso dei rossoneri verso la finale di Europa League. E Stefano Pioli si aspetta che Leao faccia la differenza anche nelle prossime settimane a suon di gol e assist.

PAROLE DA LEADER - Il Milan sta volando nel nuovo anno e per questo non manca un po' di rammarico per qualche passaggio a vuoto durante la stagione. Leao, da vero leader, ha dichiarato dopo la Fiorentina: "Ne abbiamo parlato con Pioli in queste settimane, non importa come si inizia ma in che modo si finisce. Vogliamo finire bene la stagione, senza rimpianti. A Firenze abbiamo centrato il successo, siamo anche in Europa League, un torneo che il Milan non ha mai vinto e che noi vogliamo vincere". E per farlo, il Diavolo ha bisogno del Leao decisivo delle ultime settimane.