Tuttosport - L’idea di Maldini, Gigio ancora al Milan: Paolo lancia un messaggio al Psg

Il futuro di Donnarumma continua a tenere banco. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo, svoltasi ieri nella sede milanista di via Aldo Rossi, il direttore tecnico, Paolo Maldini, ha lanciato messaggi a favore della permanenza di Gigio, provando così a riavvicinare il ragazzo al Milan.

ATTESA PSG - Tuttavia, come riporta il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina, bisognerà vedere come proseguirà la trattativa con il Paris Saint-Germain. Se i parigini rilanceranno sulla prima offerta che non convince il Milan (20 milioni cash più il cartellino di Areola, valutato 30 milioni di euro), potrebbe ripartire la negoziazione. Sarà solo il prosieguo del mercato, dunque, a dire cosa succederà.

PLUSVALENZE - Di sicuro la cessione di Donnarumma non è più automatica come sembrava un paio di settimane fa. L’accordo con l’Uefa, infatti, ha ridotto la necessità del club rossonero di effettuare plusvalenze immediate. Ma resta comunque la necessità di ridurre le perdite. Dal canto suo, Gigio sembra avere iniziato a prendere in considerazione la possibilità di restare al Milan.