Tuttosport - Malang Sarr in uscita dal Chelsea: il Milan ci pensa per gennaio

Il grave infortunio al ginocchio di Simon Kjaer costringerà il danese a restare fuori per tutta la stagione e quindi il Milan sarà costretto a tornare sul mercato a gennaio per regalare un nuovo difensore centrale a Stefano Pioli. I nomi che circolano sono tantissimi, ma per ora il club di via Aldo Rossi non ha avviato nessuna trattativa perchè vuole scegliere al meglio il sostituto di Kjaer, una scelta che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare.

ESUBERO DEL CHELSEA - Come riferisce stamattina Tuttosport, tra le piste seguite con attenzione dal Diavolo, c'è anche quella che porta a Malang Sarr, difensore classe 1999 che milita nel Chelsea. Finora in questa stagione, il francese ha giocato appena quattro partite e per questo sta valutando seriamente la possibilità di cambiare aria a gennaio. Il mandato per l’Italia è in mano a Federico Pastorello che potrebbe presto iniziare a parlare con il Milan e vedere se ci sono i margini per arrivare ad un accordo, sfruttando anche gli ottimi rapporti che ci sono tra il club rossonero e il Chelsea.

ALTRE PISTE - Sarr non è ovviamente l'unica pista che stanno seguendo i rossoneri: a Maldini e Massara, per esempio, piace molto Bremer del Torino, ma i granata sono disposti a cederlo a gennaio solo se il Diavolo cambierà la sua posizione su Pobega. In casa Chelsea, interessa sempre anche Andreas Christensen, il quale però è in trattativa per rinnovare fino al 2026 con i Blues. Resta sempre viva, ma allo stesso tempo molto complicata, l'opzione Milenkovic della Fiorentina che costa 15 milioni di euro. Sono in calo invece le quotazioni di Mattia Caldara, mentre il grande sogno, che potrebbe risolvere tanti problemi presenti e futuri della difesa milanista, è Sven Botman del Lille, la cui valutazione si aggira intorno ai 25 milioni.