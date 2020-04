Tuttosport - Maldini-Gazidis, serve un confronto definitivo: il divorzio resta l’ipotesi più probabile

Il Milan è pronto a ripartire. C’è una stagione da concludere e un’altra, la prossima, da programmare. Ma con quale spirito? O meglio, con quali dirigenti? Gazidis sicuramente (è l’uomo di fiducia di Elliott). E Maldini? La posizione dell’ex capitano, osserva Tuttosport, è una delle tante situazioni in sospeso che accompagnano la società di via Aldo Rossi in questi mesi sempre più travagliati.

DUBBI - Tutto ruota, con ogni probabilità, intorno a Rangnick. Le voci sul tedesco hanno portato alla rottura con Boban. Lo stesso Maldini non è stato tenero nei confronti dell’attuale manager del gruppo Red Bull: "Non credo che sia il profilo giusto per una squadra come la nostra", ha dichiarato Paolo nei mesi scorsi. Il futuro del responsabile dell’area sportiva milanista, dunque, è ancora incerto. Dopo il licenziamento di Boban, la proprietà rossonera ha preso atto che privarsi di un’altra bandiera avrebbe potuto comportare una frattura troppo pericolosa con l’ambiente. E così la situazione è rimasta "congelata", a causa anche del Coronavirus.

DIVORZIO - Maldini e Gazidis si sono sentiti più volte, ma non c’è ancora stato il faccia a faccia chiarificatore. Confronto che, inevitabilmente, avverrà nel momento in cui gli uffici di Casa Milan torneranno a essere operativi. Paolo, ovviamente, non accetterebbe un ridimensionamento del suo ruolo, su questo non ci sono dubbi. Insomma, c’è bisogno di chiarezza: al momento il divorzio resta l’evoluzione più probabile.