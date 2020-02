Tuttosport - Maldini, la dinastia continua: ieri il debutto di Daniel in Serie A con la maglia rossonera

La partita di ieri contro il Verona non passerà certamente alla storia per la prestazione del Milan o per il risultato finale, ma lo farà per l'esordio in Serie A di Daniel Maldini: dopo il nonno Cesare (il 19 settembre 1954 contro la Triestina a San Siro) e il papà Paolo (il 20 gennaio 1985 a Udine), tocca ora al più giovane della dinastia Maldini giocare i primi minuti nel massimo campionato italiano con la maglia rossonera.

PRIMO 2000 - Stefano Pioli lo ha messo in campo negli ultimi minuti del match contro il Verona per l'assalto finale alla porta dei veneti. Purtroppo Daniel non ha avuto grandi chance per mettersi in mostra, ma quel conta è che un altro Maldini è pronto per scrivere pagine importanti nella storia del Milan. Il giovane attaccante, che sta facendo ottime cose con la Primavera rossonera con cui ha già segnato 8 reti in questa stagione, è il primo giocatore nato negli anni 2000 ad esordire in Serie A con la maglia del Milan.

GRANDE EMOZIONE - Dopo il match, Daniel ha raccontato tutte le sue emozioni, come riporta oggi Tuttosport: "E' stato un sogno, peccato per il risultato. La prossima volta speriamo di ottenere i tre punti. Se mio papà mi ha tranquillizzato? Sì, mi ha tranquillizzato". Con il suo debutto in Serie A, la famiglia Maldini ha eguagliato quella dei Cudicini, che con Guglielmo, Fabio e Carlo vantano tre generazioni in Serie A. Visto quello che hanno fatto e vinto prima il nonno Cesare e poi il papà Paolo, la speranza in casa rossonera è che quello di Daniel sia solo il primo passo verso una grande carriera con la maglia del Milan.