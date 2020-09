Tuttosport - Maldini nega, ma Milenkovic e Ajer restano nel mirino: ieri e oggi nuovi contatti

"In tutta sincerità, Milenkovic e Ajer non sono tra i nomi su cui stiamo lavorando adesso. Fanno parte dell’elenco, ma ci sono anche altri profili". Nel pre-partita di Milan-Bologna, Paolo Maldini - intervistato da Sky Sport - ha spiazzato un po’ tutti. O forse no. Quelle del direttore tecnico rossonero, infatti, potrebbero essere semplici frasi di circostanza.

CONTATTI PER AJER - Come riporta Tuttosport, Maldini ha provato a sviare sui nomi di Milenkovic e Kjaer, ma i due difensori restano in cima alla lista di mercato stilata dal Milan. Ieri pomeriggio, ad esempio, i vertici di via Aldo Rossi hanno avuto una conference call con i rappresentanti dell’agenzia Seg, che cura gli interessi proprio di Ajer, giocatore che il Celtic valuta intorno ai 20 milioni di euro.

NUOVO TENTATIVO - Oggi, invece, lo stesso Maldini e il suo braccio destro, il direttore sportivo Frederic Massara, dovrebbero incontrare Fali Ramadani, manager che segue Nikola Milenkovic (ed è anche mediatore per Federico Chiesa). Il centrale serbo della Fiorentina è la prima scelta di Pioli.