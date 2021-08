Tuttosport - "Maturi per vincere", Pioli è ottimista e ha grandi ambizioni: è il suo Milan più forte  

Ci siamo. È ancora calcio d’agosto, ma da stasera si fa sul serio. Prima giornata di campionato, prima tappa di un cammino che sarà lungo e certamente pieno di insidie, ma che Pioli e il Milan sono pronti ad affrontare insieme. "Siamo un gruppo forte e se abbineremo umiltà e determinazione, potremo fare una grande stagione", ha dichiarato l’allenatore emiliano alla vigilia del match con la Sampdoria, manifestando tutto il suo ottimismo.

AMBIZIONI - L’impressione, osserva l’edizione odierna di Tuttosport, è che Pioli abbia a disposizione il miglior Milan da quando si è seduto sulla panchina rossonera. E allora perché non sognare in grande? Dopo il secondo posto dell’ultima annata, non è difficile pensare che ci possano essere ambizioni importanti a Milanello. E il tecnico non si è certo nascosto: "Dovremo provare a vincere ogni singola partita e cercare di fare un buon campionato, consapevoli che ci sono rivali forti. Avremo poi la Champions dove vogliamo essere protagonisti".

PIÙ ESPERIENZA - Il Milan ha perso un paio di pedine importanti, ma si è rafforzato in ogni reparto. Dal mercato sono arrivati giocatori pronti, avvezzi al successo. Da Maignan a Giroud e Florenzi, il carico d’esperienza è aumentato: "Sanno cosa voglia dire vincere e sanno come essere professionisti. Si sono inseriti in un gruppo motivato e desideroso di fare bene", ha commentato Pioli, carico e fiducioso in vista del debutto di oggi a Marassi.