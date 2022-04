Tuttosport - Mercato Milan: Mahrez o Asensio per il salto di qualità a destra

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non appena sarà ufficiale il passaggio del Milan nelle mani di Investcorp, Paolo Maldini e Frederic Massara, che verranno confermati alla guida dell'area sportiva rossonera anche dal fondo arabo, potranno riprendere concretamente il loro lavoro in vista del prossimo mercato estivo. La trattativa per il cambio di proprietà ha bloccato tutto, ma ovviamente i due continuano a tenere vivi i contatti con società, agenti e intermediari anche in queste settimane.

OCCHI SU MAHREZ - Tra le priorità del Milan in estate, c'è sicuramente quello di rinforzare la trequarti offensiva, in particolare la fascia destra dove serve un giocatore in grado di garantire un numero importante di gol e assist. Come riferisce stamattina Tuttosport, nelle scorse ore ai rossoneri è stato accostato il nome di Riyad Mahrez del Manchester City, un rinforzo che sposterebbe nettamente gli equlibri. Ovviamente non sarà facile arrivare a lui visto che sulle sue tracce c'è anche il PSG. Va detto però che con l'eventuale acquisto dell'algerino non solo la fascia destra d'attacco, ma tutta la squadra rossonera farebbe un salto di qualità importante.

ALTERNATIVE - I dirigenti del Diavolo tengono però vive anche altre piste alternative per quella zona di campo, come per esempio quella che porta a Marco Asensio del Real Madrid: lo spagnolo è da sempre un pallino di Paolo Maldini che già la scorsa estate aveva provato a portarlo a Milanello. Anche lui, come Mahrez, sarebbe un colpo di assoluto livello per la fascia destra milanista. I contatti tra le parti sono sempre vivi, mentre si sarebbe raffreddata l'ipotesi Domenico Berardi.