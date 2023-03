Tuttosport - Mercato Milan, nel mirino due giocatori del Friburgo: il difensore Sildillia e l'ala destra Doan

MilanNews.it

Mentre a Milanello si continua a pensare solo ed esclusivamente al campo, in via Aldo Rossi si inizia a pianificare il mercato estivo anche grazie al lavoro degli osservatori rossoneri. In particolare, nei giorni scorsi uno scout milanista è stato a Torino allo Stadium per assistere a Juventus-Friburgo: gli osservati speciali era due giocatori della squadra tedesca, vala a dire Kiliann Sildillia e Ritsu Doan.