Tuttosport - Mercato Milan, occhi su Diawara: ancora un colpo, arriverà un centrocampista o un esterno

Il mercato del Milan non è ancora chiuso. Dopo Paquetà e Piatek, i vertici rossoneri vogliono regalare a Rino Gattuso un altro rinforzo. Un centrocampista o un esterno: uno, con ogni probabilità, escluderà l’altro. Perché se è vero che il budget a disposizione consente un altro acquisto, è altrettanto vero che non bisogna esagerare dopo aver già investito oltre 70 milioni.

DIAWARA - Capitolo centrocampo. Sensi e Duncan piacciono a Leonardo e Maldini (così come allo stesso Gattuso), ma il nome in cima alla lista, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, è quello di Diawara, giovane talento del Napoli. Il Milan, dunque, potrebbe puntare con decisione sul guineano, soprattutto se Allan dovesse davvero rimanere in Italia. L’affare è complicato, ma Leonardo ci proverà.

ESTERNO - Per quanto riguarda gli esterni, invece, le soluzioni sono due: Carrasco o Deulofeu. La strada che porta al belga è in salita, considerati i costi dell’eventuale operazione. C’è da dire, però, che l’affare Piatek, economicamente, non ha rappresentato un esborso particolare (sul polacco sono stati girati i soldi messi in preventivo per il riscatto di Higuain), quindi un altro colpo è ancora possibile.