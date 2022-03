Tuttosport - Mercato Milan, Pioli chiede qualità: non solo Renato Sanches, piacciono anche Malinovskyi, Bajrami e Lang

MilanNews.it

Il Milan è ancora in piena corsa per lo scudetto e dunque a Milanello sono tutti concentrati su questo grande obiettivo, ma intanto in via Aldo Rossi si sta già iniziando a pensare e a programmare il mercato estivo. In particolare, Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del club rossonero, si stanno concentrando sul centrocampo dove ci sarà quasi certamente l'addio di Franck Kessie, oltre a quelli possibili di Tiemoué Bakayoko e di Rade Krunic.

PIOLI VUOLE QUALITÀ - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che in estate ci sarà l'arrivo dal Bordeaux di Yacine Adli, giovane centrocampista acquistato ad agosto 2021, e il ritorno di Tommaso Pobega dal prestito al Torino. Ma Stefano Pioli vorrebbe anche altri innesti che possano aumentare la qualità della rosa milanista tra centrocampo e trequarti: da tempo, per esempio, si parla di Renato Sanches, giocatore del Lille che porterebbe sostanza e fantasia alla mediana del Diavolo. Arrivare a lui non sarà però facile, soprattutto se i francesi non diminuiranno le loro richieste.

PISTE ALTERNATIVE - Per questo, il Milan sta valutando anche altre piste per la trequarti, come quella che porta a Noa Lang del Bruges: si tratta di un giocatore classe 1999 molto duttile visto che può giocare da esterno destro, trequartista e all’occorrenza anche da prima punta. Attenzione poi anche alle idee Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta (servono almeno 30 milioni di euro) e Nedim Bajrami dell’Empoli (costa meno, circa 10 milioni).