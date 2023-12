Tuttosport - Mercato Milan: priorità difensore centrale, ma non solo. Tentativo a gennaio per Miranda "grazie" a Krunic?

A gennaio la priorità del Milan sul mercato è nota a tutti: servirà almeno un difensore centrale visti i lunghi infortuni di Kalulu (rientrerà a marzo) e Thiaw (se non dovrà essere operato dovrebbe tornare a febbraio). Ma nuovi innesti potrebbero arrivare anche in altri reparti dove mancano valide alternative ai titolarissimi, come per esempio sulla fascia sinistra di difesa.

TRA GENNAIO E L'ESTATE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che da tempo il Milan ha messo nel mirino Juan Miranda, terzino mancino del Betis Siviglia che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In estate, quindi, i rossoneri potrebbero prenderlo a parametro zero, ma non è escluso che facciano un tentativo a gennaio per strapparlo agli spagnoli. Gli andalusi per ora non hanno aperto all'addio di Miranda a gennaio, ma se il Diavolo dovesse pagare un indennizzo allora lo scenario potrebbe cambiare.

VIA KRUNIC? - I soldi per questa offerta economica al Betis potrebbero arrivare dalla cessione a gennaio di Rade Krunic al Fenerbahçe, che lo aveva già cercato a lungo in estate senza però trovare mai un accordo economico con il Milan. I turchi sanno bene che dovranno presentare un'offerta convincente per strappare il sì del Diavolo. Gli eventuali soldi che arriveranno dalla cessione del centrocampista bosniaco verranno quindi poi girati al Betis per Miranda. La priorità dei rossoneri resta però il difensore centrale (Gabbia potrebbe tornare in anticipo dal prestito al Villarreal, mentre Kiwior dell'Arsenal rimane un nome valido).