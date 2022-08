Tuttosport - Mercato Milan: via Bakayoko, oggi è il giorno di Vranckx

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani sera chiuderà il mercato estivo 2022 e in via Aldo Rossi stanno cercando di ultimare gli ultimi movimenti sia in entrata che in uscita. In particolare, sono ore calde per il centrocampo dove è sempre più vicino l'addio di Tiemoué Bakayoko e l'arrivo di Aster Vranckx.

ADDIO BAKAYOKO - Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, nelle prossime ore è attesa la risoluzione del contratto del centrocampista francese che poi farà lo stesso anche con il Chelsea, a cui è legato fino al 2024. A quel punto Bakayoko potrà scegliere la sua nuova squadra: su di lui hanno messo gli occhi in particolare il Newcastle e anche il Monza degli ex rossoneri Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

IN ARRIVO VRANCKS - Oltre all'addio del francese, oggi dovrebbe essere poi il giorno giusto anche per la definizione della trattativa con il Wolfsburg per Aster Vranckx: i contatti tra le parti sono continui e la distanza è ormai minima. Nelle prossime ore dovrebbe quindi arrivare la fumata bianca sulla base di un prestito oneroso da un milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 11 milioni.