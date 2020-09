Tuttosport - Milan, 5 gol al Vicenza e terza amichevole vinta: Pioli può sorridere in vista dello Shamrock

Buona anche la terza... amichevole. Dopo gli otto gol messi a segno tra Novara (4-2) e Monza (4-1), il Milan ne rifila altri cinque al Vicenza nel penultimo test prima dell’impegno di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Come riporta Tuttosport, Stefano Pioli può sorridere per l’ottimo rendimento offerto dai suoi in queste prime uscite stagionali.

OTTIMISMO - È vero, i risultati delle amichevoli lasciano il tempo che trovano, ma intanto la squadra ha messo a referto la terza vittoria in sette giorni. E vincere non è mai una cosa inutile. Al contrario: dà morale e aiuta a lavorare con maggiore carica e ottimismo. Contro il Vicenza si è visto un buon Milan, motivato e sempre sul pezzo. Un gruppo che sembra non aver perso l’ottimo smalto fisico evidenziato nei due mesi post-lockdown.

CONCENTRAZIONE - I rossoneri, dunque, corrono spediti verso il primo match ufficiale della stagione. L’obiettivo è arrivare al top alla sfida di Dublino contro lo Shamrock Rovers, squadra ovviamente inferiore - sotto l’aspetto qualitativo - al Milan, ma che sta bene, benissimo dal punto di vista atletico, avendo già disputato un bel po’ di gare di campionato. Insomma, guai a sottovalutare gli irlandesi.