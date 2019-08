Tuttosport - Milan, 63 milioni in panchina: rossoneri a Udine senza facce nuove in campo

Un Milan senza facce nuove. Come evidenzia Tuttosport, tutti i giocatori arrivati nel corso del mercato - Theo Hernandez escluso, out per infortunio - faranno passerella in panchina a Udine, in attesa di essere chiamati in causa. Duarte, Bennacer, Krunic e Leao: nessuno di loro dovrebbe partire dal primo minuto contro l’Udinese.

IN PANCHINA - I rossoneri hanno investito 63 milioni di euro in questa sessione estiva, tuttavia Giampaolo dovrà attingere alle risorse umane della scorsa stagione. Il tecnico abruzzese non ha avuto ancora la possibilità di poter integrare nel suo sistema di gioco né nuovi acquisti né i giocatori arrivati a Milanello a preparazione inoltrata. Giusto, di conseguenza, affidarsi a chi ha potuto lavorare maggiormente con il nuovo allenatore.

APPRENDISTATO - I colpi del mercato, che prima o poi dovranno entrare nell’ingranaggio, sono chiamati a velocizzare il loro periodo di apprendistato. Il Milan, infatti, ha bisogno delle geometrie di Bennacer, degli inserimenti di Krunic e dell’imprevedibilità di Leao. Qualcuno di loro può trovare spazio - a gara in corso - già a Udine, ma l’obiettivo di Giampaolo è inserirli a pieno regime nei suoi meccanismi di gioco.