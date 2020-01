Tuttosport - Milan, a Brescia con l'obiettivo Europa: con una vittoria i rossoneri sarebbero sesti (in attesa di Cagliari e Parma)

Questa sera, il Milan sarà impegnato in casa del Brescia, un match che i rossoneri devono vincere a tutti i costi non solo per dare continuità alle ultime tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, ma anche perchè con un successo sarebbero per almeno due giorni al sesto posto e quindi virtualmente in Europa League. Fino a qualche settimana, sembrava un'utopia solo pensare ad un piazzamento europeo e invece ora l'obiettivo è assolutamente alla portata del Diavolo.

IL PEGGIO ALLE SPALLE - Ovviamente, come riporta Tuttosport, il Milan dovrà poi attendere i risultati di Cagliari e Parma, impegnati rispettivamente contro Inter e Udinese, ma la strada intrapresa dai rossoneri sembra essere assolutamente quella giusta e il peggio pare essere davvero alle spalle. La prima parte di stagione della formazione milanista, che ha cambiato anche allenatore passando da Giampaolo a Pioli, è stata molto deludente, tanto che in molti erano convinti che il campionato del Diavolo fosse ormai compromesso.

MISSION POSSIBLE - E invece, anche grazie al rallentamento di alcune squadre che erano davanti al Milan in classifica, l'Europa League non è più una missione impossibile, anzi è assolutamente alla portata della squadra rossonera. Mister Pioli non vuole però guardare troppo avanti, ma vuole pensare ad una partita alla volta: "Dobbiamo pensare che la prossima sia la partita più importante, decisiva per futuro, solo così possiamo svoltare" il chiaro messaggio di ieri in conferenza stampa del tecnico milanista.