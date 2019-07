Tuttosport - Milan, a breve possibile incontro con Raiola: in ballo ci sono i rinnovi di Bonaventura e Donnarumma

Ora che ha chiuso il trasferimento di De Ligt alla Juventus, Mino Raiola può tornare ad occuparsi dei dossier relativi ai rossoneri Giacomo Bonaventura e Gianluigi Donnarumma: lo riferisce questa mattina Tuttosport, che spiega che Maldini, Boban e Massara non partiranno per gli USA con Giampaolo e la squadra e quindi potrebbero incontrare nei prossimi giorni il procuratore di Jack e Gigio.

IN RECUPERO - Per quanto riguarda Bonaventura, il giocatore è al lavoro a Milanello per recuperare dal grave infortunio al ginocchio rimediato nel mese di novembre del 2018: Jack sta bruciando le tappe e potrebbe tornare in gruppo già a fine agosto. Il suo contratto con il Milan scade il prossimo 30 giugno e Raiola vuole capire quali sono i progetti del club di via Aldo Rossi per il suo assistito, che è stato elogiato anche da Giampaolo in conferenza stampa.

ADDIO LONTANO - Donnarumma continua ad essere nel mirino del PSG, ma se fino a qualche settimana fa la sua partenza sembrava certa, ora il suo addio è più lontano. Se alla fine Gigio dovesse effettivamente rimanere in rossonero, andrà discusso subito il rinnovo del suo contratto che scade nel 2021 per evitare di ritrovarsi tra un anno in una situazione molto complicata (potrebbe andare via a poco).