Tuttosport - Milan a caccia di un bomber: idee Mandzukic e Mertens. Con Ibra sempre sullo sfondo

Undici gol in dodici partite: l’attacco del Milan è uno dei peggiori del torneo. A gennaio bisognerà giocoforza intervenire nel reparto offensivo. Perché la crisi di gol (e prestazioni) di Piatek e la fumosità di Rafael Leao non possono passare inosservati. Come riporta il quotidiano Tuttosport, è inutile andare su giovani prospetti, meglio affidarsi a qualche rapace vero o a calciatori in cerca di nuovi stimoli.

GOL E LEADERHIP - Ibrahimovic resta il grande sogno dei tifosi, ma al momento non si registrano contatti concreti con il manager Mino Raiola. Occhio, invece, alla situazione di Mario Mandzukic. La Juve lo ha messo fuori rosa, ma il croato ha ancora tanta voglia di giocare e dimostrare il suo valore. Un giocatore come lui - osserva Tuttosport - che sprigiona cattiveria agonistica da tutti i porti, sarebbe utilissimo allo spogliatoio milanista. Non è più giovanissimo (34 anni il prossimo maggio), ma con un biennale il Milan si metterebbe in casa un vero leader.

IN SCADENZA - E poi c’è Mertens, altro giocatore in uscita dal proprio club d’appartenenza. Un anno più giovane di Mandzukic e con caratteristiche decisamente diverse dal centravanti della Juve, l’attaccante belga è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio per una cifra alla portata. Renderebbe più imprevedibile la fase offensiva del Milan e potrebbe giocare anche in coppia con Piatek. Insomma, un jolly di assoluto spessore per una squadra alla ricerca di certezze.