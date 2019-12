Tuttosport - Milan a caccia di un regista per gennaio: proposto Elneny, ma in pole c’è Xhaka

Ibrahimovic ma non solo. Il Milan, a gennaio, potrebbe intervenire anche in altri reparti. Per quanto riguarda la difesa, il nome caldissimo è quello di Jean-Clair Todibo del Barcellona, mentre per il centrocampo si sta ragionando sull’acquisto di un “play” con caratteristiche diverse da quelle di Bennacer, che a quel punto verrebbe impiegato nel ruolo di mezzala.

XHAKA IN POLE - Si cerca un giocatore “alla Bakayoko”, ovvero un mediano in grado di dare maggiore fisicità al reparto di mezzo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tutte le strade porterebbero a Londra, sponda Arsenal. Nel mirino dei rossoneri ci sarebbero Xhaka, Torreira ed Elneny, quest’ultimo attualmente in prestito al Besiktas. Difficilmente l’uruguaiano ex Samp lascerà i Gunners a gennaio (tra l’altro, è più simile a Bennacer che a Bakayoko), mentre Xhaka ha maggiori possibilità di essere ceduto.

PROPOSTO - L’egiziano Elneny sta trovando spazio nel Besiktas (è diventato un punto fermo della squadra), ma pare non trovarsi benissimo a Istanbul. I suoi agenti sono stati a Casa Milan, lo scorso ottobre, per proporlo ai vertici di via Aldo Rossi, che non hanno chiuso la porta: le parti potrebbero riaggiornarsi a gennaio.