Tuttosport - Milan, a Firenze con gli uomini contati: out Kjaer, Musacchio ancora in dubbio

Se non è emergenza, poco si manca. Una cosa è certa: il Milan, con ogni probabilità, si presenterà a Firenze con gli uomini contati. I problemi sono soprattutto in difesa, viste le assenze certe di Kjaer e Duarte e i dubbi sulla condizione atletica di Musacchio. Contro la Fiorentina, dunque, Pioli potrebbe lanciare dal primo minuto Gabbia al fianco del capitano Alessio Romagnoli.

SI FERMA KJAER - Come riporta Tuttosport, è un bollettino medico in chiaroscuro quello emerso ieri dall’infermeria di Milanello. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Simon Kjaer dopo l’infortunio rimediato nella gara con il Torino hanno confermato la lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra. Che tradotto vuol dire: out con la Fiorentina e tempi di recupero ancora da stabilire.

IN DUBBIO - Pioli conta almeno di poter recuperare Mateo Musacchio, alle prese con un fastidio al polpaccio. Ieri l’argentino ha svolto un lavoro personalizzato e resta in dubbio per la delicata trasferta di Firenze. Stop anche per Saelemaekers, che ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia durante l’allenamento. Insomma, non certo il massimo della vita per una squadra che si gioca tutto nelle prossime partite.