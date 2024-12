Tuttosport - Milan, a gennaio un rinforzo a centrocampo. O due se Bennacer non darà sufficienti garanzie

Il centrocampo è il reparto che ha più bisogno di rinforzi a gennaio e il Milan è al lavoro da tempo per trovare il profilo giusto da regalare a Paulo Fonseca. Ovviamente in via Aldo Rossi non intendono acquistare tanto per prendere qualcuno, ma vogliono fare un investimento su un giocatore che possa essere utile nel presente e anche nel futuro. L'identikit perfetto per il Diavolo sarebbe Samuele Ricci, ma difficilmente il Torino lo lascerà partire a metà stagione.

NON SOLO RICCI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan cerca giocatori già pronti e che magari conoscono già il nostro campionato e per questo un nome piuttosto caldo è quello di Morten Frendrup del Genoa, il quale sarebbe prendibile e utilizzabile se uscisse un giocatore straniero dalle liste, sia del campionato sia della Champions League. Il club rossonero guarda però anche all'estero, come per esempio in Germania dove è molto apprezzato il profilo di Angelo Stiller dello Stoccarda, che costa circa 30 milioni di euro. Anche in questo caso varrebbe lo stesso discorso di Frendrup, ossia che dovrà uscire almeno un calciatore non formato dalla rosa per poter, eventualmente, puntare al suo acquisto.

DUBBIO BENNACER - Gli innesti in mezzo al campo, sempre secondo Tuttosport, potrebbero però essere più di uno. Se sarà così dipenderà dalle risposte che darà in queste settimane Ismael Bennacer, appena rientrato in gruppo dopo oltre tre mesi dal grave infortunio al polpaccio. Se l'algerino darà le giuste garanzie fisiche, allora il rinforzo sarà solo uno, mentre se l'ex Empoli non dovesse essere pronto fin da subito a dare il suo contributo allora il Milan potrebbe anche fare un doppio colpo a gennaio a centrocampo.