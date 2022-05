Tuttosport - Milan, a Verona servirà il miglior Ibra. E nelle difficoltà sa dare il meglio di sè

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria dell'Inter sull'Empoli di venerdì, il Milan deve rispondere con un'altra vittoria per tentare il contro sorpasso. A Verona i rossoneri si giocheranno la prima parte di Scudetto e per farlo serviranno le forze di tutta la squadra, dal primo all'ultimo giocatore. Per questo, contro l'Hellas, potrebbe essere anche la gara di Ibrahimovic.

Fame di gol

Come sottolinea Tuttosport, l'attaccante svedese è secco da oltre 4 mesi: la sua ultima rete, infatti, risale al 9 gennaio contro il Venezia. Il problema al ginocchi e i continui fastidi fisici hanno portato Zlatan ad un digiuno troppo grande, condizionando anche le prestazioni successive. Ma come ha dimostrato a Roma, Ibra può ancora fare la differenza e i tifosi si aspettano un ultimo suo gol.

Tifosi veronesi contro Zlatan

Verona-Milan non inizia oggi alle 20.45, ma è iniziata già da diversi giorni. Come scrive Tuttosport stamani, si parte dalle polemiche per i biglietti e per la quantità di rossoneri allo stadio e si chiude con un gruppo di veronesi animalisti che hanno esposto al di fuori del Bentegodi uno striscione contro Zlatan e la caccia, una delle passioni dello svedese. Ma Ibrahimovic lo conosciamo tutti, le critiche lo caricano e l'unica sua caccia è quella allo scudetto.