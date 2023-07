Tuttosport - Milan al lavoro anche per sfoltire la rosa: la lista dei possibili partenti

MilanNews.it

Il Milan è scatenato sul mercato in entrata, tanto da aver già chiuso quattro colpi (Sportiello, Loftus-Cheek, Romero e Pulisic). Ma in via Aldo Rossi sono al lavoro anche per sfoltire un po' la rosa rossonera visto che ci sono alcuni giocatori che, per motivi diversi, non rientrano più nel progetto tecnico di Stefano Pioli.

IN USCITA - Come riporta questa mattina Tuttosport, nella lista dei possibili partenti ci sono per esempio Junior Messias, Divock Origi, Fodé Ballo-Touré, Charles De Ketelaere, e Alexis Saelemaekers. A questi va aggiunto anche Matteo Gabbia, che però è destinato ad andare via in prestito in quanto il Milan vorrebbe mantenere il controllo sul cartellino del giovane prodotto del settore giovanile milanista.

REBUS CDK - Su Messias c'è l'interesse del Torino, Origi (così come Rebic) ha estimatori soprattutto in Turchia, mentre Ballo-Touré è nel mirino di Nizza e Bologna, che sono in pressing per convincere il terzino senegalese. C'è poi il rebus De Ketelaere, vale a dire il grande colpo di mercato del Milan della scorsa estate: il belga non ha mai convinto in questa stagione e per questo è sul mercato, ma lui vorrebbe rimanere per riscattare la deludente annata che si è conclusa da poco.