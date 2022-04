Tuttosport - Milan, altro stop per Ibra: ritiro più vicino? Quasi fatta intanto per Origi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Genoa, derby di Coppa Italia e Lazio: questi non sono solo i prossimi tre impegni del Milan, ma anche le gare che purtroppo Zlatan Ibrahimovic salterà sicuramente a causa di un nuovo problema fisico: lo svedese è infatti alle prese con un sovraccarico al ginocchio sinistro che lo ha già costretto a dare forfait per l'ultima trasferta sul campo del Torino. Ora dovrà sottoporsi a delle cure specifiche che dureranno almeno 10 giorni. Il suo rientro, salvo nuovi problemi, dovrebbe avvenire contro la Fiorentina (weekend del primo maggio).

FUTURO INCERTO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che dopo questo ennesimo infortunio regna ancora più incertezza sul futuro di Ibrahimovic, il quale potrebbe anche decidere di smettere al termine di questa stagione. Con la Svezia fuori dal Mondiale, l'attaccante rossonero ha un grosso stimolo in meno per andare avanti a giocare. E poi ci sono i tanti acciacchi fisici che lo stanno tormentando da tutta la stagione e che lo hanno costretto a saltare diverse partite.

IN ARRIVO ORIGI - In attesa di capire cosa farà Ibra, il Milan ha praticamente chiuso l'accordo con Divock Origi che si trasferirà in estate a Milanello a costo zero visto che è in scadenza di contratto con il Liverpool e ha già deciso da tempo di non rinnovare con i Reds. Il centravanti belga si è promesso ai rossoneri e nelle prossime settimane firmerà un contratto di tre anni, con opzione sul quarto, da 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Nella rosa milanista del prossimo anno, ci saranno quindi sicuramente Giroud e Origi, vedremo se ci sarà posto anche per Ibrahimovic.