Tuttosport - Milan, Arnautovic nome caldo per l'attacco. Ma non è l'unico obiettivo: occhi sulla Ligue 1

MilanNews.it

L'infortunio di Ismael Bennacer, che dovrà restare ai box per almeno sei mesi, costringerà il Milan a fare interventi importanti sul mercato per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Ma la mediana non è l'unico reparto in cui ci saranno dei movimenti: quest'anno, infatti, i numeri dell'attacco rossonero sono stati piuttosto deludenti e a parte Olivier Giroud gli altri centravanti hanno deluso parecchio.

OCCHI SU ARNAUTOVIC - Come riferisce questa mattina Tuttosport, tra i nomi più caldi che vengono accostati in questo momento al Diavolo c'è quello di Marko Arnautovic del Bologna: l'austriaco classe 1989, che ha ancora due anni di contratto con i rossoblu, potrebbe arrivare in rossonero come alternativa al francese, anche se poi mancherebbe sempre un bomber più giovane su costruire l’attacco presente e futuro del Milan. Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha aperto di fatto alla cessione di Arnautovic: "Se arrivano offerte per Arnautovic da una squadra che punta all’Europa o ci gioca, è giusto che vada".

ALTRI PROFILI - L'austriaco, per il quale il Diavolo si sta muovendo concretamente e presto potrebbe anche presentare una prima offerta al club emiliano, non può però essere l'unico colpo in attacco e per questo i dirigenti del club di via Aldo Rossi stanno tenendo d'occhio anche altri obiettivi. In particolare, gli occhi del Milan sono sulla Ligue 1, che è sempre un mercato ben monitorato dal Diavolo: in quel campionato giocano infatti per esempio Openda, Ekitike e Balogun.