Tuttosport - Milan, avanti tutta per Ibra: superata la concorrenza del Bologna

Dopo l'incontro di mercoledì tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, nelle ultime ore ci sono stati altri contatti tra le parti, con il club rossonero che ha fatto la sua prima offerta allo svedese: contratto di 18 mesi (sei più dodici attivabili facilmente) con uno stipendio complessivo da 6 milioni di euro.

PISTA CONCRETA - Una proposta, secondo Tuttosport, che potrebbe essere interessante per lo svedese che ha già avuto un contatto diretto con Zvonimir Boban. L'attaccante sta riflettendo sul suo futuro, ma al momento la pista rossonera sembra essere quella più concreta: il Milan ha quindi superato la concorrenza del Bologna, che per ora non ha mosso passi ufficiali, ma ci sono stati solo contatti tra Ibra e Mihajlovic, i quali sono legati da una vecchia amicizia.

SUBITO A MILANELLO - In via Aldo Rossi hanno fretta di chiudere perchè, se l'affare dovesse andare in porto, vorrebbero vedere Ibrahimovic a Milanello già nel mese di dicembre: questo perchè i rossoneri vogliono che Zlatan si integri il prima possibile nello scacchiere tattico di Pioli e sia pronto per giocare subito alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. La buona riuscita di questa operazione potrebbe poi agevolare a catena tutti gli altri contratti dei giocatori milanisti gestiti da Raiola, in primis Gigio Donnarumma.